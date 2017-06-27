Spor hayatına yaklaşık 100 madalya sığdıran "madalya avcısı" down sendromlu masa tenisçi Erman Çetiner, hayallerinin peşinde koşarak tüm engelleri ortadan kaldırdı. Kariyerinde dünya üçüncülüğü de bulunan Çetiner'in yeni hedefi Rusya'da düzenlenecek dünya şampiyonasından altın madalya ile dönmek.

Down sendromlu Erman Çetiner, "madalya avcısı" olarak adını duyurduğu masa tenisinde, gözünü dünya şampiyonluğuna dikti.Çevresindekilerce "madalya avcısı" olarak adlandırılan Çetiner, spor hayatına yaklaşık 100 madalya sığdırdı.Masa tenisinde 2015 ve 2016 yıllarında Güney Afrika ve İtalya'da düzenlenen şampiyonalarda dünya üçüncüsü olan Çetiner'in yeni hedefi, Rusya'da düzenlenecek dünya şampiyonasından altın madalya ile dönmek.Kırklareli Valiliği'nde çalışan Çetiner, iş hayatı ve spor alanındaki başarıları ile herkesin takdirini topluyor.Raketi ve pinpon topunu yatağında baş ucundan ayırmayan Çetiner, her sabah valilikte mesaisine başlıyor.Mesaiden sonra evine dönen Çetiner, ay-yıldızlı formasını giyip masa tenisi oynuyor..Anne Gönül Çetiner de oğlu ile gurur duyuyor.