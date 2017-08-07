EVKUR Yeni Malatyaspor’un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, transferde genç kalındığını belirterek, “Hafta sonunda sezon başlayacak, bizim hala 3-4 mevkide çok önemli eksikliklerimiz var. İnşallah bugün yarın bazı gelişmelerin olmasını istiyoruz ve bekliyoruz” dedi.

Yeni sezonun Malatya’daki ilk çalışmasında Nurettin Soykan Tesisleri’nde basın mensuplarına konuşan Sağlam, önemli açıklamalarda bulundu. Tesis ve saha konusunda kulübün yaşadığı sorunların devam ettiğini belirterek sözlerine başlayan Sağlam, “Hayırlısıyla uzun bir aradan sonra Malatya’ya geldik ve bugün burada çalışmalarımıza başladık. Yine şunu tekrar etmek istiyorum, 2017-2018 futbol sezonu hem Malatyaspor için, hem Türk futbolu için hayırlı olsun. Maalesef dün de Süper Kupa finalinde gördük. Futbolun içerisinde istemediğimiz, hiç hoş karşılanmayacak olayların, davranışların da sezon sonuna kadar tekrar etmemesi en büyük dileğimiz. Tabi biz de Malatyaspor olarak hem saha içerisinde, hem saha dışarısında bu konuda biraz daha hassas, biraz daha örnek olmak zorundayız Türkiye’ye" dedi.



'TRANSFERDE MAALESEF GEÇ KALDIK'



Tecrübeli çalıştırıcı 3-4 mevkide eksiklerinin olduğunu ve transfer yapılmasını beklediğini de ifade ederek, şunları söyledi:



“Takımla alakalı süre gelen, devam eden çalışmalar var. Tabi şunu itiraf ediyoruz ki transferde maalesef geç kaldık. Hafta sonunda sezon başlayacak, bizim hala 3-4 mevkide çok önemli eksikliklerimiz var. İnşallah bugün yarın bazı gelişmelerin olmasını istiyoruz ve bekliyoruz. Bu gelişmeler de bir an önce olur da takımdaki eksiklikleri bir an önce giderirsek, kadro kalitesini hem yükseltmiş olacağız, hem de bir an evvel istediğimize yakın kadroyla da çalışmalarımıza devam edip, lige de iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Onun dışında elimizde bulunan oyuncularımız Allah’a şükür şuana kadar herhangi bir sakatlığı yok. Elde bulunan oyuncuların tamamıyla antrenmana çıktık. Hafta sonuna kadar da yeni gelen arkadaşlarımız da aramıza katılıp, Osmanlıspor maçına hazırlanmaya çalışacağız. Tabi maçın şu anda nerede oynanacağı da bir muamma. O konuda da sıkıntımız var. Gönül istiyor ki seyircisiz de olsa kendi şehrimizde, Malatya’da oynamak. Ama bakalım şartlar neyi gösterecek. Bunu da hep beraber yaşayacağız. Fiziksel anlamda iyi durumdayız. Bunu Ankara’daki Spor Yazarları Turnuvası'nda da gördük. Tabiki tam istediğimiz seviyeye çıkmadık, ama takımın iyi durumda olduğunu söyleyebilirim.”



'TRANSFERDE TAM HAKİM OLAMADIK'



Sağlam, transferde alınan 6 oyuncunun kendi bilgisi olmadan daha önce yapıldığını belirterek, “Ben daha evvel de açıkladım, bizim geldiğimizde bu takıma 6 tane transfer yapılmıştı. Dolayısıyla transferde tam hakim olamadık. Yani bunu açıkça söylemek istiyorum. İşte ondan sonraki süreçte katılan arkadaşlarda biz inisiyatifimizi kullanabildik. İnşallah bundan sonraki transferlerde de bu şey devam eder ve en azından bundan sonra alınacak oyuncularda biz kendi anlayışımıza göre oyuncular alırız” diye konuştu.