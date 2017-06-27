Bingöl'de 10 terörist etkisiz hale getirildi
Bingöl'de 10 terörist etkisiz hale getirildi
Efsane isim yoğun bakımda!
Efsane isim yoğun bakımda!
Suriye'den ABD'ye cevap
Suriye'den ABD'ye cevap
YÖK Başkanı: Maalesef hatırlatmak istedim
YÖK Başkanı: Maalesef hatırlatmak istedim

Ertuğrul Sağlam'ın acı günü

Evkur Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam'ın annesi Fatma Sağlam vefat etti

Ertuğrul Sağlam'ın acı günü

Spor Toto Süper Lig takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam'ın 74 yaşındaki annesi Fatma Sağlam yaşamını yitirdi.

Bolu'da özel bir hastanede yoğun bakım ünitesinde tansiyon ve şeker hastalığı nedeniyle 10 gündür tedavi gören Fatma Sağlam, bugün sabah saatlerinde vefat etti.

Fatma Sağlam'ın cenazesinin bugün hastane morgundan alınarak Düzce'nin Akçakoca ilçesine gönderileceği, yarın öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından ise toprağa verileceği öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Yeni  Malatyasporun  Teknik Direktörü  Ertuğrul Sağlam #spor toto süper lig #bolu
Önceki Haber
Bayram ziyareti sonrası ev sahibi ve misafirlerine silahlı saldırı
Sonraki Haber
Kırşehir çiftçisi mercimeğe yöneldi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.