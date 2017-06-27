Evkur Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam'ın annesi Fatma Sağlam vefat etti

Spor Toto Süper Lig takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam'ın 74 yaşındaki annesi Fatma Sağlam yaşamını yitirdi.



Bolu'da özel bir hastanede yoğun bakım ünitesinde tansiyon ve şeker hastalığı nedeniyle 10 gündür tedavi gören Fatma Sağlam, bugün sabah saatlerinde vefat etti.



Fatma Sağlam'ın cenazesinin bugün hastane morgundan alınarak Düzce'nin Akçakoca ilçesine gönderileceği, yarın öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından ise toprağa verileceği öğrenildi.