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Ertuğrul Sağlam'ın acı günü

Bursaspor, annesi vefat eden teknik direktör Ertuğrul Sağlam için "başsağlığı" mesajı yayımladı.

Ertuğrul Sağlam'ın acı günü

Bursaspor Kulübü, annesi vefat eden teknik direktör Ertuğrul Sağlam için "başsağlığı" mesajı yayımladı.

Kulübün resmi internet sitesinde yer alan mesajda, şu ifadelere yer verildi:
"2009-2010 sezonunda elde ettiğimiz şampiyonlukta takımımızın teknik direktörü olan Ertuğrul Sağlam'ın annesi Fatma Sağlam'ın (74) vefat haberini üzüntü içinde öğrenmiş bulunmaktayız. Merhume Fatma Sağlam'a Allah'tan rahmet, kederli Sağlam ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz."


Kaynak: AA
Etiketler; #vefat #ertuğrul sağlam #Bursaspor Kulübü
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