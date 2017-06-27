TSK'dan flaş açıklama
TSK'dan flaş açıklama
"ABD'nin PYD/YPG/PKK'ya silah vermesi hataydı"
Bir transfer daha! Saat 16.00'da İstanbul'da
Bir transfer daha! Saat 16.00'da İstanbul'da
WhatsApp kullananlar, 5 dakika içinde yazdığınız her şey...
WhatsApp kullananlar, 5 dakika içinde yazdığınız her şey...

Ertuğrul Sağlam'ın annesinin vefatı

Ertuğrul Sağlam'ın hayatını kaybeden annesi Fatma Sağlam'ın (74) cenazesi, Düzce'nin Akçakoca ilçesine getirildi.

Ertuğrul Sağlam'ın annesinin vefatı

Evkur Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam'ın hayatını kaybeden annesi Fatma Sağlam'ın (74) cenazesi, Düzce'nin Akçakoca ilçesine getirildi.

Fatma Sağlam'ın cenazesi, Beyhanlı Köyü'ndeki aile evine getirilirken, Ertuğrul Sağlam burada taziyeleri kabul etti. Sağlam'ın, gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Cenazenin, yarın öğle namazına müteakip Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki Merkez Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından, Beyhanlı Köyü'nde defnedileceği öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #ertuğrul sağlam #düzce #annesi vefat etti #akçakoca
Önceki Haber
Zonguldak'ta trafik kazaları: 5 yaralı
Sonraki Haber
İkizleri bıçaklı kavga ayırdı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.