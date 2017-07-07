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Erzincan'da işçileri taşıyan midibüs devrildi: 19 yaralı

Erzincan'da işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 19 kişi yaralandı. Yaralılar, kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

Erzincan'da işçileri taşıyan midibüs devrildi: 19 yaralı

Erzincan'da işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 19 kişi yaralandı.

Metehan Polat'ın kullandığı 24 EU 791 plakalı midibüs, Çatalören köyü yakınlarında şarampole devrildi.



Kazada turşu fabrikasında çalıştıkları öğrenilen 19 işçi yaralandı.



Yaralılar, kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Erzincan #işçi #trafik kazası
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