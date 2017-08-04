Türk atletizminin en önemli̇ isimlerinden "Baba" lakaplı 82 yaşındaki Çetin Şahiner, Ankara’da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamada, eski̇ mi̇lli̇ atlet Çetin Şahiner'in, yoğun bakımda tedavi gördüğü Ankara İbni Sina Hastanesinde hayatını kaybettiği belirtildi.



Milli formayı 1954-1967 yıllarında 167 kez giyen ve iki kez olimpiyatlara katılan Çetin Şahiner, yüksek atlama, 110 metre engelli ve dekatlonda 16 Türkiye şampiyonluğu yaşamıştı.



Türkiye'de yüksek atlama branşında 2 metre barajını aşan ilk atlet olarak tarihe geçen Şahiner, 1968’de sporu bıraktıktan sonra Beden Terbiyesi Ankara Bölge Müdürlüğünde görev almıştı.



Eski milli sporcunun cenazesi, saat 14.00'te Ankara Spor İl Müdürlüğünün önünde yapılacak törenin ardından Karşıyaka Mezarlığına defnedilecek.