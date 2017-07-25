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Eskişehirspor, teknik direktör Sergen Yalçın'la anlaştı

Teknik direktör arayışını sürdüren TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, Sergen Yalçın ile anlaşmaya vardı.

Eskişehirspor, teknik direktör Sergen Yalçın'la anlaştı

Teknik direktör arayışını sürdüren TFF 1. Lig ekiplerinden EskişehirsporSergen Yalçın ile anlaşmaya vardı.

Eskişehirspor Kulübü Başkanı Sinan Özeçoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'da bir araya geldikleri Sergen Yalçın ile 1 yıllığına anlaşmaya vardıklarını söyledi.

Özeçoğlu, Sergen Yalçın'ın yarın Eskişehir'de olacağını ve resmi sözleşme imzalayacaklarını belirtti.

 


Kaynak: AA
Etiketler; #eskişehirspor #sergen yalçın
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