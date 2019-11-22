Eskrimde milli sporcular 6 organizasyona katılacak

AA muhabirinin Türkiye Eskrim Federasyonundan derlediği bilgilere göre, İrem Karamete, Mısır'ın başkenti Kahire'de yarın başlayacak ve 24 Kasım Pazar günü sona erecek Dünya Kupası'nda bireysel flörede madalya mücadelesi verecek.

Milli sporcular Aylin Çakır, Nisanur Erbil, Fatma Zehra Köse, Iryna Shchukla ve Deniz Selin Ünlüdağ da aynı tarihlerde Fransa'da olacak. Orleans kentinde organize edilen Dünya Kupası'nda milliler, bireysel kılıç ve takım kategorilerinde kürsüye çıkmaya çalışacak.

Almanya'da Laupheim kentinde hafta sonu yapılacak Gençler Dünya Kupası'nda ise Lal Erman, Aleyna Ertürk, Yaren Nur Polat ve Ilgın Betül Şeker, bireysel epe ve takım maçları yapacak.

Milliler, Avusturya, İran ve Romanya'da ise circuit kategorisinde Türkiye'yi temsil edecek.

Avusturya'nın Mödling kentindeki Avrupa Yıldızlar Circuit Turnuvası'nda Bahar Deniz Acar, Nazlı Ceren Alioğlu, Ece Altıner, Fatima Zehra Anbarlılar, Selin Asan, Elif Su Ay, Eda Feride Demirhan, Almıla Birçe Durukan, Filiz Ece Erdoğan, Lal Ertün, Mercan Hocaoğlu, Balca Isevcan, Selma Defne Karataban, Bengisu Keser, Bade Köseoğlu, Elif Naz Ozar, Ebru Şahabettinoğlu, Melike Taşdelen, Defne Uzel, Ceylin Arden Uzun, Emre Akıalp, Sebahattin Akyalçın, Can Alkış, Ada Budak, Mustafa Burak Çufadar, Ahmet Tarık Demir, Demir Uras Erdur, Tolga Erman, Poyraz Ege İlman, Engin Keçeli, Alp Tuna Korkmaz, Ömer Behram Kurşun, Batuhan Mazlumoğlu, Deniz Emre Şahin, Tan Sezer, Kayhan Sırmacı, Arda Tarımcı ve Hikmet Deniz Yıldız, flöre kategorisinde bireysel ve takım olarak madalya arayacak.

İran'ın başkenti Tahran ve Romanya'nın başkenti Bükreş'te hafta sonu kılıç kategorisinde bireysel ve takım karşılaşmaları yapılacak.

İran'daki Gençler Dünya Kupası'nda Muhammed Furkan Kalender ve Ahmet Turgut Taflan, Romanya'daki Avrupa Yıldızlar Circuit Turnuvası'nda ise Murat Sarp Aşık, Ensar Yiğit Aşirok, Kerem Çağlayan, Demir Çilingir, Efe Dinç, Burak Efe Emiroğlu, Egemen Kopmaz, Kuzey Kümük, Adem Doruk Küpeli, Mehmet Kuzey, Hakan Ege Özerol, Alkım Öztürk, Sinan Par, Bilgehan Şahlan, Sude Aksel, Begüm Alkaya, Delfinsu Aydoğan, Alara Çermen, Duru Duş, Irmak Duvan, Damla Erdağlı, Yağmur Erdağlı, Bilge Su Gür, Tuğçe Rana Kaya, Maya Kerkeser, Ezgi Koçer, Zeynep Kurt, Defne Lal Oruncak, Berfin Nur Özarslan, Pınar Miray Şişik, Beliz Soyak, Duru Naz Tütün ve Işıl Ulusaloğlu, milli formayı terletecek.