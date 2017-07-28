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Eşref Apak'ın gözü Dünya Şampiyonası'nda

Dünya Atletizm Şampiyonası'na hazırlanan milli çekiççi Eşref Apak'ın hedefinde madalya var.

Eşref Apak'ın gözü Dünya Şampiyonası'nda

Milli sporcu Eşref Apak, İngiltere'de düzenlenecek Dünya Atletizm Şampiyonası'nda madalya hedefliyor.

Başkent Londra'da 4-13 Ağustos'ta organize edilecek Dünya Atletizm Şampiyonası için Bolu'da kampta bulunan milli çekiççi Eşref Apak, Karaçayır Mahallesi'ndeki atletizm sahasında günde çift antrenman yapıyor.

Toplam dört saat süren antrenmanlarda, ısınma çalışmasının ardından Eşref, çekiç atarak hedefi için ter döküyor.

Eşref Apak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyona hazırlıklarının devam ettiğini, artık sona geldiklerini söyledi.

Yarışmaların 4 Ağustos'ta başlayacağını dile getiren Eşref, kendisinin seçmelerinin ise 9 Ağustos'ta olacağını belirtti.

Eşref Apak, gereken tüm çalışmayı yaptıklarını ifade ederek, "Oraya da gidince Allah'a sığınacağız. Elimizden gelen her şeyi yapacağız." dedi.
Antrenmanların yorucu geçtiğini kaydeden Eşref Apak, bunun dışında psikolojik destek, İngilizce dersleri ve kara kalem çalışması gibi etkinliklerinin olduğunu aktardı.

Haftada 20 ton ağırlık 

Milli sporcu, kuvvetlenmek için halterci gibi çalışmalar da yaptıklarını belirterek, "Bizim kaç kilo kaldırdığımız değil, antrenmanda ne kadar ağırlık yaptığımız önemli. Tonaj olarak bakıyoruz. Halter çalışmamız haftalık 20 tonu buluyor." diye konuştu.

Değişik organizasyonlarda madalyalarının olduğunu hatırlatan Eşref Apak, "Koleksiyonuma bir de dünya şampiyonası madalyası eklemek istiyorum." ifadelerini kullandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #eşref apak #dünya şampiyonası #spor #atletizm
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