Türkiye'nin ev sahibi ülkeler arasında yeraldığı, Avrupa'nın en büyük basketbol organizasyonu EuroBasket 2017, 31 Ağustos'ta başlıyor. A Milli basketbol takımımız şampiyonanın D Grubu'nda ilk maçını 1 Eylül'de İstanbul'da Rusya ile yapacak.

12 Dev Adam'ın da mücadele edeceği EuroBasket 2017'nin başlamasına artık sayılı günler kaldı.Avrupa'nın en büyük basketbol organizasyonu, 31 Ağustos Perşembe günü yapılacak olan Polonya - Romanya maçı ile başlayacak. Turnuvaya, Türkiye, Finlandiya, Romanya ve İsrail ev sahipliği yapcak.A Milli basketbol takımımız şampiyonada ilk maçını 1 Eylül Cuma günü Rusya ile karşılaşacak. İstanbul Fenerbahçe Arena'da yapılacak maç saat 21:00'de başlayacak. D grubunda yer alan millilerimiz karşılaşmaya mutlak galibiyet için çıkacak.Millilerimiz, 2 Eylül'de Büyük Britanya, 4 Eylül'de Sırbistan, 5 Eylül'de Belçika ve 7 Eylül'de Letonya ile karşılaşacak.Grup aşamaları 7 Eylül’de tamamlanacak. 6’şar takımın mücadele verdiği gruplardan bir üst tura yükselen 4’er takım final aşaması için İstanbul’da, Sinan Erdem Spor Salonu’nda karşı karşıya gelecek.Final aşamasının ilk hava atışı ise 9 Eylül’de gerçekleşecek. EuroBasket 2017, 17 Eylül’de yerel saat ile 20:30 itibarı ile oynanacak şampiyonluk maçı ile sona erecek.