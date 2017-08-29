12 Dev Adam'ın da mücadele edeceği EuroBasket 2017'nin başlamasına artık sayılı günler kaldı.
Avrupa'nın en büyük basketbol organizasyonu, 31 Ağustos Perşembe günü yapılacak olan Polonya - Romanya maçı ile başlayacak. Turnuvaya, Türkiye, Finlandiya, Romanya ve İsrail ev sahipliği yapcak.
A Milli basketbol takımımız şampiyonada ilk maçını 1 Eylül Cuma günü Rusya ile karşılaşacak. İstanbul Fenerbahçe Arena'da yapılacak maç saat 21:00'de başlayacak. D grubunda yer alan millilerimiz karşılaşmaya mutlak galibiyet için çıkacak.
Millilerimiz, 2 Eylül'de Büyük Britanya, 4 Eylül'de Sırbistan, 5 Eylül'de Belçika ve 7 Eylül'de Letonya ile karşılaşacak.
Grup aşamaları 7 Eylül’de tamamlanacak. 6’şar takımın mücadele verdiği gruplardan bir üst tura yükselen 4’er takım final aşaması için İstanbul’da, Sinan Erdem Spor Salonu’nda karşı karşıya gelecek.
Final aşamasının ilk hava atışı ise 9 Eylül’de gerçekleşecek. EuroBasket 2017, 17 Eylül’de yerel saat ile 20:30 itibarı ile oynanacak şampiyonluk maçı ile sona erecek.
ulusal.com.tr
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