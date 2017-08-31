Türkiye'nin ev sahibi ülkeler arasında yeraldığı, Avrupa'nın en büyük basketbol organizasyonu EuroBasket 2017, 31 Ağustos'ta başladı. A Milli basketbol takımımız şampiyonanın D Grubu'nda ilk maçını yarın İstanbul'da Rusya ile yapacak. Karşılaşma saat 21:00'da başlayacak.

12 Dev Adam'ın mücadele edeceği Avrupa'nın en büyük basketbol organizasyonu EuroBasket 2017 Polonya - Romanya karşılaşması ile başladı.



Turnuvaya, Türkiye, Finlandiya, Romanya ve İsrail ev sahipliği yapcak.



A Milli basketbol takımımız şampiyonada ilk maçını yarın Rusya ile yapacak. İstanbul Fenerbahçe Arena'da yapılacak maç saat 21:00'de başlayacak. D grubunda yer alan millilerimiz karşılaşmaya mutlak galibiyet için çıkacak.



Millilerimiz, 2 Eylül'de Büyük Britanya, 4 Eylül'de Sırbistan, 5 Eylül'de Belçika ve 7 Eylül'de Letonya ile karşılaşacak.



Grup aşamaları 7 Eylül’de tamamlanacak. 6’şar takımın mücadele verdiği gruplardan bir üst tura yükselen 4’er takım final aşaması için İstanbul’da, Sinan Erdem Spor Salonu’nda karşı karşıya gelecek.



Final aşamasının ilk hava atışı ise 9 Eylül’de gerçekleşecek. EuroBasket 2017, 17 Eylül’de yerel saat ile 20:30 itibarı ile oynanacak şampiyonluk maçı ile sona erecek.





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