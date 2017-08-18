Evkur Yeni Malatyaspor, Arjantin'in River Plate takımından Ekvadorlu milli stoper Arturo Mina ile 3+1 yıllık, Almanya'nın Hamburg Kulübünden Batuhan Altıntaş ile satın alma opsiyonlu 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı.

Evkur Yeni Malatyaspor, Arjantin'in River Plate takımından Ekvadorlu milli stoper Arturo Mina ile 3+1 yıllık, Almanya'nın Hamburg Kulübünden Batuhan Altıntaş ile satın alma opsiyonlu 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı.

Güneşli'deki Wyndham Grand Otel'de düzenlenen imza törenine, sarı-siyahlı kulübün başkanı Adil Gevrek, futbol şube sorumlusu Burak Çakır, yeni transfer Arturo Mina ve Batuhan Altıntaş katıldı.

Toplantıda açıklamalarda bulunan Adil Gevrek, "Bu transfer, bizim için zor oldu. Futbol şube sorumlumuz Burak Çakır, çok büyük çaba harcadı. Kendisini geçen sene izlemiştik. Evkur Yeni Malatyaspor ve Türkiye için önemli bir transfer. Mina, Malatyaspor'a katkı sağlayacağına inandığımız bir futbolcu." diye konuştu.



Mina'yı uzun süredir takip ettiklerini aktaran Gevrek, şunları kaydetti:

"Mina'yı uzun süredir izliyoruz. Kendisine inanıyorum. Bana göre önemli bir stoper. Malatya'da daha büyük başarıya imza atacağına ve Avrupa'da ses getireceğine inanıyorum. Yıldız oyuncu olmasının yanında karakterli olması çok önemli. Takımımızdaki bütün futbolcular, çok iyi bir karaktere ve ahlaka sahip. İyi ve karakterli bir takımımız var. Transfer sezonu devam ediyor. Bir önemli forvet, iki de Türk oyuncu alacağız."



Mina: Çok mutluyum

Evkur Yeni Malatyaspor'a geldiği için mutlu olduğunu aktaran 26 yaşındaki savunma oyuncusu Mina, şu ifadeleri kullandı:

"Yeni Malatyaspor, daha önce beni izlemişti ve başkanımızla görüşmeleri sürdürüyordum. Kendisine söz verdim. Takımımızın özverili ve güzel bir takım olduğunun farkındayım. İyi bir teknik direktör, iyi ve azimli bir takım var. Kendilerine söz verdiğim ve takımı başarılı bulduğum için bu kulüpte yer almaya karar verdim. Evkur Yeni Malatyaspor'a geldiğim için çok mutluyum."

Bursaspor altyapısından yetiştikten sonra 2015-2016 sezonunda Almanya'nın Hamburg takımına transfer olan ve geçen sezonu Kasımpaşa'da kiralık olarak geçiren golcü Batuhan Altıntaş ise, "Evkur Yeni Malatyaspor'a transfer olduğum için mutluyum." dedi.

