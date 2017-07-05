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Evkur Yeni Malatyaspor'da transfer

Sarı-siyahlılar, Fransa 2. Futbol Ligi takımlarından Le Havre'da forma giyen Faslı sağ bek Chebake ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Evkur Yeni Malatyaspor'da transfer

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, Fransa 2. Futbol Ligi takımlarından Le Havre'dan Faslı sağ bek Issam Chebake'yi transfer etti.

Sarı-siyahlı kulübün başkanı Adil Gevrek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, transfer çalışmaları kapsamında Chebake ile anlaştıklarını ve 2 yıllık sözleşme imzaladıklarını ifade etti.

Başkan Adil Gevrek, önemli bir transfer gerçekleştirdiklerini belirterek, 27 yaşındaki Issam Chebake'nin kulübe ve camiaya hayırlı olmasını diledi.


Kaynak: AA
Etiketler; #transfer #spor toto süper lig #İssam Chebake #futbol #Evkur Yeni Malatyaspor #Adil Gevrek
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