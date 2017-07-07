Gaziantep'te patlama
Gaziantep'te patlama
HDP'li Tuğluk'un yargılanmasına başlandı
HDP'li Tuğluk'un yargılanmasına başlandı
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ndan açıklama
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ndan açıklama
Erdoğan: AP'nin kararı bizi bağlamaz
Erdoğan: AP'nin kararı bizi bağlamaz

Evkur Yeni Malatyaspor'da transfer

Sarı-siyahlılar, geçen sezon Medipol Başakşehir'in formasını giyen defans oyuncusu Yalçın Ayhan'la 1 yıllık sözleşme imzaladı

Evkur Yeni Malatyaspor'da transfer

 Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, geçen sezon Medipol Başakşehir'in formasını giyen defans oyuncusu Yalçın Ayhan'ı renklerine bağladı.

Sarı-siyahlı takımın sportif direktörü Ali Ravcı, yaptığı açıklamada, transfer çalışmaları kapsamında tecrübeli futbolcuyla 1 yıllık sözleşme imzaladıklarını belirtti.

Önemli bir oyuncuyu renklerine kattıklarını aktaran Ravcı, "Her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum. Yalçın Ayhan, takımımıza önemli katkılar sağlayacağını düşünüyorum." dedi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Yalçın Ayhan #spor toto süper lig #malatya #Evkur Yeni Malatyaspor
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları
Sonraki Haber
ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı arttı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.