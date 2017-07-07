Sarı-siyahlılar, geçen sezon Medipol Başakşehir'in formasını giyen defans oyuncusu Yalçın Ayhan'la 1 yıllık sözleşme imzaladı

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, geçen sezon Medipol Başakşehir'in formasını giyen defans oyuncusu Yalçın Ayhan'ı renklerine bağladı.



Sarı-siyahlı takımın sportif direktörü Ali Ravcı, yaptığı açıklamada, transfer çalışmaları kapsamında tecrübeli futbolcuyla 1 yıllık sözleşme imzaladıklarını belirtti.



Önemli bir oyuncuyu renklerine kattıklarını aktaran Ravcı, "Her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum. Yalçın Ayhan, takımımıza önemli katkılar sağlayacağını düşünüyorum." dedi.