Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, geçen sezon Medipol Başakşehir'in formasını giyen defans oyuncusu Yalçın Ayhan'ı renklerine bağladı.
Sarı-siyahlı takımın sportif direktörü Ali Ravcı, yaptığı açıklamada, transfer çalışmaları kapsamında tecrübeli futbolcuyla 1 yıllık sözleşme imzaladıklarını belirtti.
Önemli bir oyuncuyu renklerine kattıklarını aktaran Ravcı, "Her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum. Yalçın Ayhan, takımımıza önemli katkılar sağlayacağını düşünüyorum." dedi.
Sarı-siyahlılar, geçen sezon Medipol Başakşehir'in formasını giyen defans oyuncusu Yalçın Ayhan'la 1 yıllık sözleşme imzaladı
Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, geçen sezon Medipol Başakşehir'in formasını giyen defans oyuncusu Yalçın Ayhan'ı renklerine bağladı.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.