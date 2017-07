"Yeni Malatyaspor olarak hem oynayacağımız futbolla hem de davranışlarımızla ülkede herkesin parmakla göstereceği bir takım olma amacındayız"

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, "Biz bu ligde misafir olmadığımızı ilk yıl içerisinde göstereceğiz." dedi.

Geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig'de normal sezonu ikinci sırada tamamlayarak Spor Toto Süper Lig'e yükselen Evkur Yeni Malatyaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bolu'nun Karacasu beldesindeki bir otelde kampa girdi.

Kadrosunda bulunan 21 futbolcu ile yeni sezon hazırlıklarına başlayan Malatya ekibi, Bolu'daki 15 günlük ilk kamp döneminin ardından verilecek 2 günlük aradan sonra ikinci dönem kamp çalışmasını Düzce Topuk Yaylası'nda gerçekleştirecek.

Bolu kampında günde çift antrenman yapan Evkur Yeni Malatyaspor, sezon öncesinde güç depolayarak ligde başarılı olmayı hedefliyor.

Evkur Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bolu'da güzel bir ortamda ilk dönem kamp çalışmalarına başladıklarını söyledi.

İlk dönem kamp çalışmalarını 15 Temmuz'da tamamlayıp daha sonra takıma 2 gün izin vereceklerini aktaran Sağlam, "İkinci dönem kamp çalışmasını ise Topuk Yaylası'nda yapacağız. Bu dönem içerisinde bir taraftan eldeki futbolcularla yeni sezona hazırlanırken, diğer taraftan da takıma takviye konusunda başkanımız ve yönetimimizle beraber yoğun bir şekilde çalışıyoruz." diye konuştu.



"Marka değeri düşen futbolumuza değer katmaya çalışacağız"

Kendilerini başarıya götürecek kadronun bir an evvel tamamlanması ile sezon çalışmalarına güzel bir şekilde devam edeceklerini anlatan Sağlam, şunları söyledi:

"Amacımız Yeni Malatyaspor olarak iyi bir takım oluşturmak. Yeni Malatyaspor olarak hem oynayacağımız futbolla hem de davranışlarımızla ülkede herkesin parmakla göstereceği bir takım olma amacındayız. Türkiye'de son dönemde marka değeri düşen futbolumuza değer katmaya çalışacağız. Daha evvel çalıştığımız birçok kulüpte bunları yaptık. İnşallah Yeni Malatyaspor'da da yapacağız."

Yeni sezon öncesinde yapılan ve yapılması planlanan transferler hakkında da bilgiler veren Sağlam, şunları kaydetti:

"İlk dönem kampımızda geçen sezon kadromuzda bulunan oyuncuların da gözlemini yapıp, 'Bunlardan hangileri ile yola devam edebiliriz, hangilerinden fayda sağlayabiliriz.' diye analiz yaptıktan sonra transferde daha değişik stratejiler uygulayabiliriz. Ancak şu anda yapılan 6-7 takviye var. Bunların birkaçı alternatif olarak düşünülen oyuncular. Bunların yanında 5-6 iyi oyuncuya daha, özellikle de yerli alternatifine ihtiyacımız var. İnşallah bunu da yapacağız."



"Misafir olmadığımızı ilk yıl içerisinde göstereceğiz"

Sağlam, Türkiye'de bir üst lige yükselen takımların genelde başarılı olamayıp yeniden alt lige düştüğünü anımsatarak, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Biz bu ligde misafir olmadığımızı ilk yıl içerisinde göstereceğiz. Daha sonraki senelerle alakalı da her yıl hedefini yükselten ve sonucunda Avrupa kupaları için mücadele eden bir takım haline geleceğiz."