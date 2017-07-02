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Evkur Yeni Malatyaspor'un Bolu kampı başladı

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, sezon hazırlıklarına Bolu'da başladı.

Evkur Yeni Malatyaspor'un Bolu kampı başladı

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, sezon hazırlıklarına Bolu'da başladı.

Karacasu beldesinde bulunan bir otelde kampa giren Evkur Yeni Malatyaspor'da sabah antrenmanına katılan 21 futbolcu, teknik direktör Ertuğrul Sağlam gözetiminde, kondisyon ağırlıklı çalışma yaptı.

Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda, havanın sıcak olması nedeniyle zaman zaman su molası verildi. Sıcaktan bunalan bazı oyuncular ise suyla serinlemeye çalıştı.

İlk etap çalışmaları için Bolu'yu tercih eden Malatya ekibi, 15 Temmuz'dan sonra verilecek iki günlük aranın ardından Fenerbahçe Kulübünün Düzce Topuk Yaylası'nda bulunan tesislerinde kampa girecek.


Kaynak: AA
Etiketler; #ertuğrul sağlam #Evkur Yeni Malatyaspor #futbol #spor toto süper lig
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