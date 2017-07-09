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Evkur Yeni Malatyaspor'un Bolu kampı

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, 2017-2018 sezonu hazırlıklarına devam ediyor.

Evkur Yeni Malatyaspor'un Bolu kampı

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, 2017-2018 sezonu hazırlıklarına devam ediyor.

Bolu'nun Karacasu beldesindeki bir otelde hazırlıklarını sürdüren sarı-siyahlı ekip, teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde sabah ısınma koşusunun ardından kuvvet ve core çalışması yaptı.

Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda teknik direktör Sağlam oyuncuları yakından takip ederek, idmanlara daha iyi konsantre olmalarını istedi.

Sağlam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bolu kampının iyi geçtiğini belirterek, takımın istekli ve arzulu bir şekilde çalıştığını kaydetti.

Evkur Yeni Malatyaspor, aynı otelde kamp yapan TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor ile yarın saat 18.00'da hazırlık maçı yapacak.

Malatya ekibi, hazırlıklarını akşam gerçekleştireceği antrenman ile sürdürecek.


Kaynak: AA
Etiketler; #TFF 1. Lig #teknik direktör Ertuğrul Sağlam #Evkur Yeni Malatyaspor #Adana Demirspor
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