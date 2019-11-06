Falcao ve Şener yok! Real Madrid Galatasaray maçı ne zaman? Maç saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi? Real Madrid Galatasaray canlı izleme yolları

GALATASARAY Şampiyonlar Ligi’ndeki iddiasını sürdürebilmek için en kritik maçına çıkıyor. İlk 3 maçında bir puan toplayabilen sarı-kırmızılı temsilcimiz, bu gece Real Madriddeplasmanında mücadele edecek. Başkent Madrid’deki Santiago Bernabeu Stadı’nda oynanacak ve Alman hakem Felix Zwayer’in yöneteceği müsabaka, TSİ 23.00’te başlayacak. Kritik maç, beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayımlanacak. Grubun diğer maçında, 9 puanlı lider Paris Saint-Germain, 2 puanla 3’üncü sırada bulunan Club Brugge’ü aynı saatte ağırlayacak.

FALCAO VE ŞENER YOK

Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasında Belçika’nın Club Brugge takımıyla 0-0 berabere kalan Galatasaray, 2’nci haftada Fransız ekibi Paris Saint-Germain’e, 3’üncü haftada da Real Madrid’e kendi sahasında 1-0’lık skorlarla yenildi. Üç maç sonunda bir puanı bulunan sarı-kırmızılı takım, grubun son sırasında kaldı. Birer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyeti olan Real Madrid ise 4 puanla 2’nci sırada yer buldu.

Galatasaray’da sakatlıkları bulunan Radamel Falcao ile Şener Özbayraklı, Real Madrid’e karşı forma giyemeyecek. Aşil tendonunda ağrısı olan ve ayak bileği kemiği ile yumuşak dokusunda ödemi bulunan Falcao, yaklaşık bir aydır formasından uzak.

Kolombiyalı golcü, Gençlerbirliği, Sivasspor, Real Madrid, Beşiktaş ve Çaykur Rizespor maçlarının ardından ikinci Real Madrid müsabakasında da sahaya çıkamayacak.

Süper Lig’deki Çaykur Rizespor karşılaşmasında sakatlanan Şener Özbayraklı da bugün sahadaki yerini alamayacak. Real Madrid’de ise Nacho ile Gareth Bale, sakatlıkları nedeniyle Galatasaray’a karşı görev yapamayacak.

Galatasaray’ın Real Madrid’e karşı oynayacağı maç için İspanya’ya götürdüğü futbolcular şu şekilde: Fernando Muslera, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Ryan Babel, Batuhan Şen, Ryan Donk, Ömer Bayram, Mariano Filho, Florin Andone, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcao, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Steven Nzonzi, Emre Mor, Mario Lemina.

GOL KURAKLIĞI

Galatasaray, bu sezon çıktığı 14 resmi müsabakada gol yollarında etkisiz bir görüntü çizdi. Sarı-kırmızılı takım, bu sezon Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi ve TFF Süper Kupa’da oynadığı 14 karşılaşmada 12 gol atarken, kalesinde ise 11 gole engel olamadı. Galatasaray, söz konusu karşılaşmaların yarısında fileleri havalandıramadı. Öte yandan, sarı-kırmızılılar, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunda bu sezon gol sevinci yaşayamayan tek takım oldu.

AVRUPA’DA 283’ÜNCÜ KEZ

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid’e konuk olacak Galatasaray, Avrupa kupalarında 283’üncü karşılaşmasına çıkacak. Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında daha önce çıktığı 282 müsabakanın 99’undan galibiyetle ayrıldı. 109 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 74 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Avrupa arenasında rakip fileleri 376 kez havalandıran sarı-kırmızılar, kalesinde ise 415 gole engel olamadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4’üncü maçında bugün İspanya’nın Real Madrid ekibine konuk olacak Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Avrupa arenasındaki 76’ncı mücadelesine çıkacak. Sarıkırmızılı takım, 66 yaşındaki teknik adam yönetimindeki 75 karşılaşmanın 30’unu kazanırken, 16’sında berabere kaldı, 29’unu ise mağlubiyetle tamamladı.

Galatasaray, Real Madrid karşılaşmasıyla İspanyol takımlarına karşı 33’üncü sınavını verecek. Sarı-kırmızılı takım, daha önce İspanya temsilcileriyle oynadığı 32 karşılaşmada 8 galibiyet elde ederken, 6 kez berabere kaldı, 18 kez mağlup oldu. Bu karşılaşmalarda 31 kez rakip ağları havalandıran Galatasaray, kalesinde 58 gole engel olamadı. Galatasaray, Avrupa kupalarında Real Madrid ile yaptığı 8 karşılaşmanın 3’ünü kazanırken, 5’inde yenildi. Sarı-kırmızılıların 10 golüne, eflatun-beyazlı takım 22 golle karşılık verdi.