Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim milli takımı bırakmasının ardından Galatasaray ile anlaştı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fatih Terim ile gece saatlerinde el sıkıştı. ASpor'un haberine göre, kısa süre içerisinde imza töreni detayları açıklanacak.



Fatih Terim'in Alaçatı'da yaşadığı kavga sonrası yaptığı açıklamasında yer alan "Benim için Galatasaray önemli bir değerdir." ifadesi "Terim Galataasaray'a mı dönüyor?" sorusunu akıllara getirmişti.





ulusal.com.tr