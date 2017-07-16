İzmir'in turistik beldesi Alaçatı'da Adana Yüzevler Kebap adlı işletmenin sahibi Selahaddin Aydoğdu ve çalışanları ile Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ve damatları arasında tartışma yaşandığı, bu tartışmanın ardından ise bizzat Terim'in yanındakilerle birlikte mekana baskın yaptığı ortaya çıkmıştı.

İzmir'in turistik beldesi Alaçatı'da Adana Yüzevler Kebap adlı işletmenin sahibi Selahaddin Aydoğdu ve çalışanları ile Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ve damatları arasında tartışma yaşandığı, bu tartışmanın ardından ise bizzat Terim'in yanındakilerle birlikte mekana baskın yaptığı ortaya çıkmıştı.



Bu olayla ilgili olarak yeni ayrıntılar paylaşıldı.



Önce telefonla başlayan tartışmada Terim'in, Selahaddin Aydoğdu'ya, "Oraya gelirsem seni ocağa sokarım" dediği, Aydoğdu'nun da Terim'e, "G.tun yiyorsa gel" cevabını verdiği öğrenildi.



Bunun üzerine Terim, iki damadı ve iki korumasıyla mekana geliyor. Terim'in damatlarından biri, mekan sahibi Aydoğdu'ya 3-4 yumruk atıp arka kapıdan kaçıyor.



Kavga esnasında Terim de yumruklardan nasibini alıyor.



Önce Terim, Aydoğdu'ya yumruk sallıyor ancak Aydoğdu'nun eğilmesiyle yumruğu boşa gidiyor.



Ardından Aydoğdu, Terim'in burnuna yumruk atıyor. Deneyimli hocanın burnundan kan boşalıyor.



Tartışma neden çıktı?



Alaçatı'da bulunan Selahaddin Aydoğdu'nun sahibi olduğu Adana Yüzevler Kebap adlı restoranla Fatih Terim'in damadı Ahmet Baran Çetin'e ait olan Beeves adlı restoran birbirine komşu.



Terim'in damadı komşu işyeriyle arayı paravanla kapatıyor ve Yüzevler Kebap'ın fırını az ileriye yapmasını istiyor. Yüzevler Kebap'ın saibi Selahattin Aydoğdu da fırını 60 santimetre ileriye alıyor ancak Çetin bunu yeterli bulmuyor. Bu talep yerine getirilmeyince anlaşmazlık büyüyor.



Sonra çekilen paravanı kim olduğu bilinmeyen bir şahıs şikayet ediyor. Çetin, bu şikayetçinin Aydoğdu olduğunu iddia ediyor ve durumu kayınpederi Fatih Terim'e anlatıyor. Terim, olaya dahil olunca gerginlik artıyor./Fanatik