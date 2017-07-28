Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Fatih Terim Parkı'nın adının, Metin Oktay Parkı olarak değiştirileceğini duyurdu.

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Ankara'da Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "AlperTasdelen06" isimli Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Mahalle sakinlerinden gelen talep doğrultusunda Fatih Terim Parkı'nın adını Metin Oktay Parkı olarak değiştiriyoruz. Taçsız Kral'a saygıyla" ifadelerine yer verdi.



Fatih Terim, dün Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi ile yaptığı görüşmenin ardından Türkiye Futbol Direktörlüğü görevinden ayrılmıştı.