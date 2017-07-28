Resmen açıklandı! Zam geliyor
Resmen açıklandı! Zam geliyor
Bilecik'te trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı
Bilecik'te trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı
Fatih Terim Parkı'nın adı değiştirilecek
Fatih Terim Parkı'nın adı değiştirilecek
İspanya'da tren kazası! İlk görüntüler geldi
İspanya'da tren kazası! İlk görüntüler geldi

Fatih Terim Parkı'nın adı değiştirilecek

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Fatih Terim Parkı'nın adının, Metin Oktay Parkı olarak değiştirileceğini duyurdu.

Fatih Terim Parkı'nın adı değiştirilecek
Ankara'da Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "AlperTasdelen06" isimli Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Mahalle sakinlerinden gelen talep doğrultusunda Fatih Terim Parkı'nın adını Metin Oktay Parkı olarak değiştiriyoruz. Taçsız Kral'a saygıyla" ifadelerine yer verdi.
 
Fatih Terim, dün Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi ile yaptığı görüşmenin ardından Türkiye Futbol Direktörlüğü görevinden ayrılmıştı.
Önceki Haber
Aile görünümü verip çocuğa hırsızlık yaptırdılar
Sonraki Haber
KCK'nın 'Türkiye mali alan sorumlusu' tutuklandı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.