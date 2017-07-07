Wimbledon Tenis Turnuvası 4. gününde tek erkeklerde 3 numaralı seribaşı Roger Federer, Dusan Lajovic'i mağlup ederek üçüncü tura yükseldi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen ve sezonun üçüncü Grand Slam turnuvası olan Wimbledon Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde İsviçreli tenisçi Roger Federer, Sırp tenisçi Dusan Lajovic'i 3-0 yenerek bir üst tura geçti.



İLK KEZ KARŞI KARŞIYA GELDİLER



İki sporcuyu ilk kez karşı karşıya getiren bu maçta, birinci set karşılıklı alınan oyunlar sonucu, "Tie-Break sete taşındı. "Tie-Break"i 7-0 kazanan Federer, seti 7 - 6 kazanarak 1-0 öne geçti.



İkinci ve üçüncü sette ağırlığını iyice ortaya koyan İsviçreli raket tam bir antrenman havası içinde setleri 6-3 ve 6-2'lik skorlarla alarak, maçı 3-0 kazandı.



Böylece Roger Federer, 1 saat 28 dakika süren maçı 7-6 (Tie-Break 7-0) 6-3 ve 6-2 kazanarak üçüncü tura yükselmiş oldu.



FEDER 10 BİN ACE VURUŞUNU AŞTI



Federer, burada yaptığı 1. tur maçı sırasında, kariyerinin 10.000'nci "ACE" vuruşunu yaparak, ATP 'nin ,1991 yılından itibaren izlemeye başladığı istatistiklerine göre 10 bininci ACE vuruşu yapan sporcular arasında üçüncü sıraya oturdu.



Federer'in toplamda 10.004 "ACE" yaptığı sıralamada, Ivo Karlovic birinci (12.062) ve Goran Ivanisevic (10.131) ikinci sırada bulunuyor.