Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı'nın başarılı oyuncusu Luigi Datome'nin 3 yıl daha sözleşmesini uzatacağı açıklandı.

"Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımımızın Euroleague, Basketbol Süper Ligi ve Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluklarıyla noktaladığı tarihi sezondaki başarılarında önemli pay sahibi olan Luigi Datome ile kulübümüz arasında yeni sözleşme imzalanması hususunda prensip anlaşmasına varılmıştır.



Bu anlaşmaya göre İtalyan sporcumuz ile 2019-2020 sezonunun sonuna dek geçerli olacak yeni sözleşme imzalanacaktır.



Bu sözleşmenin Luigi Datome ve kulübümüze hayırlı olmasını diler; sporcumuza, Fenerbahçe Doğuş forması altında nice başarılar ve şampiyonluklar yaşamasını temenni ederiz."