Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Olympiakos'a konuk olacak

Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Barış ve Dostluk Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak.

Avrupa Ligi'nde bu sezon istediği performansı sergileyemeyen Fenerbahçe Beko, geride kalan 16 haftada 5 galibiyet ve 11 mağlubiyet yaşadı. Sarı-lacivertliler, 18 takımın mücadele ettiği ligde averajla 15. sırada yer alıyor.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda istikrarlı sonuçlar elde edemeyen Olympiakos ise yaptığı 16 maçın 6'sını kazandı, 10'unda ise sahadan mağlup ayrıldı. Yunanistan ekibi, averajla 12. basamakta bulunuyor.

Fenerbahçe Beko ile Olympiakos, THY Avrupa Ligi'nde 26. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında organizasyonda oynanan 25 maçın 14'ünü Olympiakos kazandı, 11 müsabakayı ise Fenerbahçe Beko galip tamamladı.

Avrupa'da 526. maç

Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarında 526. maçına yarın Olympiakos karşısında çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa arenasında oynadığı 525 karşılaşmada 300 galibiyet elde etti, 225 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde ise yaptığı 323 maçın 189'unu kazandı, 134'ünde ise sahadan mağlup ayrıldı.