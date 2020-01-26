Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, Ülker Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Bugünkü özellikle ilk 45 dakika istediğimizin, kendi oyunumuzun, kendi performansımızın çok gerisindeydi." dedi.

Özellikle ilk yarıda çok kötü bir oyun ortaya koyduklarının altını çizen Okan Buruk şöyle konuştu:

"Hangi bölümde gol yerseniz derseniz, ilk 45 dakika rakibimize çok fazla pozisyon verdik. Belki net pozisyonlar değildi, çok fazla kalemize yaklaştılar ama kötü kullandılar. İlk yarı gol yememiz gerekirdi ama ikinci yarıda dizilişi değiştirince, 4-2-3-1'e döndükten sonra oyunu dengeledik. Bize de fırsatlar geldi. Gol yediğimiz bölüm belki oyunun iki takım için gidip geldiği bölümdü. Kötü bir dakikada gol yedik. Fenerbahçe bize göre çok daha istekliydi.

Maçın sonunda baktığımızda 2-0 sonrasında da pozisyonlar yakaladık ama rakibimize çok fazla fırsat verdik. Çok fazla şut atma şansı verdik. Üç haftadır oynadığımız 4-4-2 dizilişi, Demba Ba'nın olmamasıyla oyun içinde zorlandık. Özellikle öne oynadığımız toplarda çok zorlandık. Rakip ceza sahasında istediğimizi elde edemedik, bu sistem oturmuştu. Bunu bozunca istediğimiz gibi bir oyun olmadı. Fenerbahçe'yi galibiyetinden dolayı kutluyorum."

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü, "Max Kruse, maçın ardından, 'Mehmet Topal beni çok fazla takip etmedi ve daha fazla boş alan buldum.' dedi. Bununla ilgili ne söylemek istersiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Eşleşme olarak 4-3-3 başladık. Max Kruse, Vedat'ın arkasında oynuyor diye böyle başladık. O bölgeyi kapatmak istedik. Max Kruse'nin topla buluşmasını kapatmak istedik. Vedat ve Max Kruse hareketli oyuncular, zaman zaman Ozan da oraya girince İrfan ve Mahmut'un da Mehmet'ten uzaklaşmasıyla birlikte Mehmet Topal'ın zaman zaman kaybettiğini gördük. Mahmut ve Mehmet Topal'ı koyunca Max Kruse'nin topla buluşmasını engelledik, sadece golde buluştu. İlk yarı buna izin verdik ama ikinci yarı izin vermediğimiz dakikalardı. Performans olarak düşüktük. Sadece top bizdeyken değil, top rakipteyken de daha iyi şeyler yapabilirdik."

Okan Buruk, Fenerbahçe'nin özellikle sağ kanattan etkili ataklar geliştirdiği yönündeki bir yorum üzerine ise "İlk 45 dakikada bunu çok gördük. Çok fazla rakip kendi sağ tarafından geldi. Zaman zaman ikili, üçlü geldiler. Paylaşımlarda sıkıntı yaşadık. Savunma görevlerini iyi yapan iyi oyuncuydu Elia son haftalarda. Bugün de gayretli olmaya çalıştı ama çok fazla orta saha oyuncularının da yardım etmemesiyle o bölgede sıkıntı yaşadık. İkinci yarı Mehmet Topal ve Mahmut saha dağılımını doğru yapınca bunu bir ölçüde ortadan kaldırdık ama gol yedikten sonra son bölümde rakibe pozisyonlar verdik. Hatalarımızın tam tersini yapmaya başlamıştık bu dakikada golü yedik." ifadelerini kullandı.