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Fenerbahçe Cagliari'yi 1-0 yendi

Fenerbahçe, son hazırlık maçında İtalya Birinci Futbol Ligi ekibi Cagliari'yi 1-0 yendi.

Fenerbahçe Cagliari'yi 1-0 yendi

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi son hazırlık maçında İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Cagliari'yi 1-0 yendi.

Sarı-lacivertliler, yeni sezon öncesi 6. hazırlık maçını kazanmayı başardı. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında topun hakimi olan sarı-lacivertliler, Salih Uçan ve Miroslav Stoch'la gole yaklaşsa da soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti.

İkinci yarıda 61. dakikada Mathieu Valbuena'nın frikik golüyle öne geçen sarı-lacivertliler, sahadan 1-0 galip ayrılarak yeni sezon öncesi moral buldu.

Eljif Elmas ikinci yarıda

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı ancak 18 yaşından küçük olmasından dolayı resmi sözleşme imzalamak için FIFA'nın kararını beklediği Makedon futbolcu Eljif Elmas, ikinci yarıda forma giydi.

Özel izinle bu hazırlık maçında oynatılan 17 yaşındaki Makedon futbolcu, ikinci yarının başında Nabil Dirar'ın yerine oyna dahil oldu.

Van der Wiel'e tepki

Fenerbahçeli taraftarlar Hollandalı futbolcu Gregory van der Wiel'e tepki gösterdi.

Sezon başında kadro dışı bırakılan ancak geçen hafta affedilen Hollandalı futbolcu, Cagliari maçının 72. dakikasında Miroslav Stoch'un yerine oyuna dahil oldu.

Sarı-lacivertli taraftarlar, top ayağına her geldiğinde Van der Wiel'i ıslıkladı.

Valbuena'dan ilk gol

Fenerbahçe'nin yeni transferi Valbuena, sarı-lacivertli formayla ilk kez gol sevinci yaşadı.

Stoch'a sevgi

Fenerbahçeli taraftarlar Slovak futbolcuları Stoch'a sevgi gösterilerinde bulundu.

Özellikle ilk yarıda sarı-lacivertlilerin en etkili futbolcusu olarak ön plana çıkan Stoch, yaptığı çalımlar ve uzaktan çektiği sert şutlarla taraftardan sık sık alkış aldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #fenerbahçe #futbol #Cagliari
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