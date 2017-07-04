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Fenerbahçe'de 3 oyuncu sağlık kontrolünden geçirildi

 Fenerbahçe'de milli takım kadrosunda yer aldıkları için takıma geç katılacak futbolculardan Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal ve İsmail Köybaşı, sağlık kontrolünden geçti.

Fenerbahçe'de 3 oyuncu sağlık kontrolünden geçirildi


 Fenerbahçe'de milli takım kadrosunda yer aldıkları için takıma geç katılacak futbolculardan Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal ve İsmail Köybaşı, sağlık kontrolünden geçti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcular, Ulus'ta bulunan Liv Hospital'de sağlık kontrolünden geçirildi.
Kan değerlerine bakılan futbolculara ardından solunum ve efor testleri yapıldı. Oyuncuların sağlık kontrolleri; göz, kulak-burun-boğaz ve genel cerrahi muayenelerinin ardından tamamlandı.

Kaynak: AA
Etiketler; #süperlig #spor toto süper lig #mehmet topal #ismail köybaşı #hasan ali kaldırım #futbol #fenerbahçe
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