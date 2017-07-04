Fenerbahçe'de milli takım kadrosunda yer aldıkları için takıma geç katılacak futbolculardan Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal ve İsmail Köybaşı, sağlık kontrolünden geçti.
Fenerbahçe'de milli takım kadrosunda yer aldıkları için takıma geç katılacak futbolculardan Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal ve İsmail Köybaşı, sağlık kontrolünden geçti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcular, Ulus'ta bulunan Liv Hospital'de sağlık kontrolünden geçirildi.
Kan değerlerine bakılan futbolculara ardından solunum ve efor testleri yapıldı. Oyuncuların sağlık kontrolleri; göz, kulak-burun-boğaz ve genel cerrahi muayenelerinin ardından tamamlandı.