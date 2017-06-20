Emenike, Wiel, Stoch, Şen, Ozan ve iyi teklif gelirse Kjaer ile İsmail yollanacak. Bu isimlerin paralarının yenilere aktarılıp FFP dengesinin korunması planlanıyor.

Mehmet Ekici, Valbuena ve Dirar hamleleriyle dikkatleri üzerine çeken F.Bahçe’nin Finansal Fair Play engelini nasıl aşacağı merak konusu oldu. Yönetim, teknik direktör Aykut Kocaman’ın bu isimlerin dışında 5 transfer daha istemesine yeşil ışık yakması ‘Bu değirmenin suyu nereden geliyor?’ dedirtti.



KISA bir süre önce Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören’in de katıldığı zirvede UEFA ile masaya oturan F.Bahçeli yetkililer, “Şu ana kadar tüm kriterleri yerine getirdik hatta devre arasını tek transferle kapadık.



Önümüzdeki sezon yapacağımız transferlerle birlikte hem tribün gelirlerimiz artacak hem de sponsor gelirlerimiz. Ama bizim için önemli olan kulüpte futbolcuların gelir-gider dengesi. Sizden bu sezon için limiti çok aşmadan borçlanma yetkisi istiyoruz. Takımdan gidecek oyuncularımız var. Aynı zamanda almak istediğimiz çok isim var” sözleriyle Avrupa’nın patronundan izin istediler. UEFA Başkanı Caferin de bu talebe sıcak bakınca sarı-lacivertliler de düğmeye bastı.



LENS+SOW 7.5 MİLYON!



EMENIKE (Yıllık ücreti 2.5 milyon Euro), Wiel (Yıllık ücreti 2.2 milyon Euro), V.Şen (Yıllık 1.5 milyon Euro), Stoch (Yıllık ücreti 1.5 milyon Euro), Ozan’ın (Yıllık ücreti 1.5 milyon Euro) yanı sıra iyi bir teklif gelmesi halinde Kjaer (Yıllık 4 milyon Euro) ve İsmail’i (Yıllık 1.8 milyon Euro) elden çıkarmayı planlayan Kanarya, 15.3 milyon Euro kara geçmeyi planlıyor. Bu para şu ana kadar transfer edilen M.Ekici, Valbuena ve Dirar’ın bonservis bedelleri ile yıllık paralarını karşılıyor.



4 milyon Euro alan Lens ve 3.5 milyon Euro ödenen Sow’un da takımda yer almayacak olması sarı-lacivertlilerin elini rahatlatırken en büyük sorun ‘gönderilecekler’ listesindeki isimlerin hiçbiriyle yolların ayrılamaması olarak görünüyor.



KJAER İÇİN YENİ TEKLİF



ÇİNLİLER’E satıldıktan sonra transfere ciddi para harcayan Milan, Simon Kjaer için teklifini arttırdı. Danimarkalı için ilk olarak 12 milyon Euro öneren İtalyan ekibi, F.Bahçe’den onay çıkmayınca fiyatı yükseltti.



İTALYAN basının iddiasına gören Milan kulübü başarılı savunmacı için 13 milyon Euro ve başka bir stoper Gustavo Gomez’i sarı-lacivertli takıma vermeyi teklif etti. Yönetimin öneriyi değerlendirmeye aldığı belirtildi./Vatan