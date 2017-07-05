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Fenerbahçe'de Kameni ilk antrenmanına çıktı

Üç yıllık sözleşme imzalanan Kamerunlu kaleci kampa katılarak, sarı-lacivertli takımın akşam idmanında yer aldı

Fenerbahçe'de Kameni ilk antrenmanına çıktı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Kamerunlu kaleci Carlos Kameni, sarı-lacivertli takımla ilk idmanına çıktı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 3 yıllık sözleşme imzalanan Kameni, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde devam eden kampa katıldığı ve akşam antrenmanda özel program dahilinde çalıştığı aktarıldı.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde yoğun sis ve yağış altında gerçekleştirilen idmanın ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı bildirildi. Ardından 3 gruba ayrılan futbolcuların, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptığı kaydedildi.
Yarım sahada çift kale maçla devam eden antrenmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladığı vurgulandı.
Milli takım kadrosunda yer aldıkları için kampa geç katılan Mehmet Topal, Hasan Ali Kaldırım ve İsmail Köybaşı ile bugün kampa dahil olan yeni transfer Nabil Dirar'a antrenman öncesi çeşitli test ve ölçümler uygulandığı ifade edildi.
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmalarla sürdürecek.


Kaynak: AA
Etiketler; #Fenerbahçe Topuk yaylası kampı #fenerbahçe #düzce #Carlos Kameni #antrenman
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