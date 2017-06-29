Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi teknik heyet ve 4 futbolcu sağlık kontrolünden geçti.

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi teknik heyet ve 4 futbolcu sağlık kontrolünden geçti.



Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, teknik direktör Aykut Kocaman, yardımcı antrenörlerden Fahrudin Ömerovic ile oyunculardan Ozan Tufan, Josef de Souza, Roman Neustadter ve Aatif Chahechouhe, Liv Hospital'da sağlık kontrolüne tabi tutuldu.



Kan değerlerine bakılan oyuncu ve teknik adamların, solunum ve efor testinin ardından göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve ortopedi muayeneleriyle kontrolleri tamamlandı.