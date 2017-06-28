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Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları

Sarı-lacivertli takımda, 4 Temmuz'a kadar izinli olan Ozan Tufan akşam antrenmanına katıldı

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları

Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmana, A Milli Takım kadrosunda bulunduğu için 4 Temmuz Salı gününe kadar izinli olan Ozan Tufan'ın da katıldığı belirtildi. Ozan'ın, takıma erken katılma konusunda Aykut Kocaman'dan izin alarak idmanda yer aldığı aktarıldı.

Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanın, top kapma ve pas çalışması ile devam ettiği, çift kale maçla tamamlandığı bildirildi.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.


 


Kaynak: AA
Etiketler; #süperlig #spor toto süper lig #futbol #fenerbahçe
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