Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmana futbolcuların, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladığı bildirildi. İdmanın sahada yapılan düz koşuyla tamamladığı kaydedildi.
Fenerbahçe, akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarına devam edecek.
Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.