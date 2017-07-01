Sarı-lacivertli ekip, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kulübün Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Topuk Yaylası Tesisleri'nde çalıştı

Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları ikinci etap çalışmalarına Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Kaynaşlı ilçesideki Fenerbahçe Resort and Sports Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen idman, koşuyla başladı. Tam sahada kondisyon ve dayanıklılık çalışmasıyla devam eden idmanda futbolcular dar alanda 6 kaleli minyatür kale maç ve taktik ağırlıklı çift kale maç yaptı.

Sarı-lacivertli takımın yaptığı taktik antrenman 'Drone' adı verilen multikopter cihaz ile havadan takip edilerek kayda alındı.

Hollandalı golcü Robin Van Persie ve Brezilyalı Jose Fernandao'nun salonda özel program doğrultusunda kuvvetlendirme ve dayanıklılık çalışması yaptığı belirtildi.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.



Aykut Kocaman'a yoğun ilgi



Antrenmanı izleyen taraftarlar teknik direktör Aykut Kocaman'a sevgi gösterilerinde bulundu.

Sarı-lacivertli taraftarlar, deneyimli teknik adam için, "Sen bizim Kocaman gururumuzsun." şeklinde tezahürat yaptı. Ayrıca tesislere "Aykut Kocaman yuvana hoşgeldin." pankartı asıldı.

Antrenman sonrası Kocaman, kendisine yoğun ilgi gösteren taraftarların yanına giderek fotoğraf çektirdi, forma imzaladı.



Yeni transferler istekli



Sarı-lacivertli ekibin yeni transferleri Mehmet Ekici ve Fransız orta saha oyuncusu Mathieu Valbuena, idmandaki istekli hareketleriyle dikkati çekti.

Antrenmanı izleyen taraftarlar, iki futbolcuya idman sırasında tezahüratlarda bulundu.

Öte yandan, antrenman devam ettiği sırada, takımı ailesi ile izlemeye gelen küçük bir taraftar tribünden düştü. Kulüp doktoru Burak Kunduracıoğlu'nun da müdahale ettiği minik taraftarın sağ el bileğinin kırıldığı belirtildi.

Ayrıca, teknik direktörü Aykut Kocaman'ın Topuk Yaylası'nda yapılacak antrenmanların tamamını taraftara açık tutacağı bildirildi.