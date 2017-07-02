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Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları

Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü.

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları

Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, günün ikinci antrenmanının Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Resort ve Sport Topuk Yaylası Tesisleri'nde, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirildiği belirtildi.

Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idmanda futbolcuların 3 gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptığı kaydedildi. Antrenmanda dar alanda yapılan pas organizasyonlarının ardından çift kale maç yapıldığı aktarıldı. Antrenmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdiği vurgulandı.
İdmanı çok sayıda taraftarın da takip ettiği bildirildi.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.


Kaynak: AA
Etiketler; #süperlig #spor toto süper lig #futbol #fenerbahçe #düzce
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