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Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Sarı lacivertli ekip, Düzce'de 1 haftadır sürdürdüğü kamp çalışmalarını yarın akşam saatlerinde Juventus Bükreş ile yapacağı hazırlık maçıyla tamamlayacak

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, günün ikinci antrenmanı, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Antrenmanının yaklaşık iki saat sürdüğü ifade edilen açıklamada, tesislere gelen taraftarların da idmanı izlediği kaydedildi.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan oyuncuların, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptığı, antrenmanın dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandığı belirtildi.

Sarı-lacivertlilerde 1 hafta süren kamp dönemi yarın akşam saatlerinde yapılacak hazırlık maçıyla tamamlanacak.

Düzce Stadı'nda Romanya'nın Juventus Bükreş takımıyla oynanacak karşılaşma saat 18.00'de başlayacak.


Kaynak: AA
Etiketler; #fenerbahçe #düzce
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