Fenerbahçe'de Zajc 6-8 hafta forma giyemeyecek

Fenerbahçe Kulübü, ayak bilek bağlarında kopma tespit edilen Sloven futbolcu Miha Zajc'ın 6-8 hafta sahalardan uzak kalacağını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun sakatlığıyla ilgili medyada gerçeği yansıtmayan haberlerin yer aldığı belirtilerek, "Oyuncumuzun planlanan tedavisi doğrultusunda sahalara dönüşü 6-8 hafta olacaktır. Belirttiğimiz sürenin dışında kamuoyunda yer alan spekülatif iddiaların hiçbir gerçekliği yoktur." ifadeleri kullanıldı.

Antrenmanda bileğine aldığı darbe sonucu sakatlanan Zajc, bu sezon tüm kulvarlarda forma giydiği 5 maçta 1 gol attı.