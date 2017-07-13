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Fenerbahçe'den Bogdanovic'e teşekkür

Fenerbahçe Kulübü, NBA ekiplerinden Sacramento Kings'e transfer Bogdan Bogdanovic'e teşekkür etti.

Fenerbahçe'den Bogdanovic'e teşekkür

Fenerbahçe Kulübü, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Sacramento Kings'e transfer olan erkek basketbol takımı oyuncusu Bogdan Bogdanovic'e teşekkür etti.

'NBA'de oynayabileceğimi herkese göstermek istiyorum'

"Teşekkürler Bogdan Bogdanovic" başlığıyla sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Sırp oyuncunun Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'na transfer olduğu 2014 yılından beri, bir THY Avrupa Ligi Şampiyonluğu ve finali, iki Basketbol Süper Ligi şampiyonluğu, bir Türkiye Kupası ve bir Cumhurbaşkanlığı Kupası başarılarında katkıları bulunduğu hatırlatıldı.

Basketbol tarzı ve kişiliğiyle 24 yaşındaki oyuncunun sarı-lacivertli takımda örnek bir mücadele ortaya koyduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Taraflı tarafsız herkesin övgüsünü ve takdirini kazanmış Bogdan Bogdanovic, kulüp tarihimize de adını altın harflerle yazdırmıştır. Ülke sporunun en büyük başarılarından biri olan THY Avrupa Ligi şampiyonluğunu kazanan takımımıza vermiş olduğu destek ve katkılarla her zaman takım ruhunu perçinleyen Bogdan Bogdanovic'e bugüne kadarki hizmetleri için teşekkürlerimizi sunuyor, yeni kariyerinde başarılar diliyoruz."


Kaynak: AA
Etiketler; #fenerbahça #nba #Bogdan Bogdanovic
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