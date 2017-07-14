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Fenerbahçe'den Ekpe Udoh'a teşekkür

Fenerbahçe, 2015 yılında sarı-lacivertli ekibi dahil olan ve sözleşmesinde bulunan NBA opsiyonunu kullanarak Utah Jazz'a transfer olan Ekpe Udoh için teşekkür mesajı yayımladı.

Fenerbahçe'den Ekpe Udoh'a teşekkür

Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada 2015 yılında sarı-lacivertli ekibe dahil olan Ekpe Udoh'un, 1 Euroleague şampiyonluğu, 1 Euroleague finali, 2 lig şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda katkısı olduğu hatırlatılırken sözleşmesinde bulunan NBA opsiyonunu kullanarak, Utah Jazz takımı ile anlaşmaya vardığı da belirtildi.

Yapılan açıklamanın devamı şu şekilde: "Sarı-lacivertli formamızı giydiği her an basketbol stili, takımımıza sunmuş olduğu katkı, ortaya koyduğu mücadele ve saha dışında gösterdiği örnek kişiliğiyle taraflı tarafsız herkesin övgüsünü ve takdirini kazanmış Ekpe Udoh, kulüp tarihimize de adını altın harflerle yazdırmıştır. Ülke sporunun en büyük başarılarından biri olan Euroleague şampiyonluğunu kazanan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımıza vermiş olduğu destek ve katkılarla her zaman takım ruhunu perçinleyen Ekpe Udoh'a bugüne kadarki hizmetleri için teşekkürlerimizi sunuyor, yeni kariyerinde başarılar diliyoruz."


Kaynak: DHA
Etiketler; #fenerbahçe #sarı-lacivert
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