Yeni sezon hazırlıkları kapsamında transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, son yıllarda hücumun kenarlarında istikrarı yakalayamadı.

Süper Lig'de 2017-2018 sezonu öncesinde takımın başına teknik direktör Aykut Kocaman'ı getiren Fenerbahçe, son 7 yılda kanatlarda oynayan futbolcuların transferi için 67,5 milyon avro bonservis bedeli ödedi.



Bu sene de kanat transferlerine öncelik veren sarı-lacivertli takım, geçen sezon bu bölgede forma giyen Emmanuel Emenike, Oleksandr Karavaiev ve Volkan Şen ile yollarını ayırırken, Jeremain Lens'in ise kiralık sözleşmesi sona erdi.



Fenerbahçe, teknik direktör Kocaman'ın raporu doğrultusunda bu isimlerin yerine Mathieu Valbuena ve Nabil Dirar transferlerini gerçekleştirdi.

Sarı-lacivertliler, Aykut Kocaman'ın takımın başına geldiği ilk sezon olan 2010-2011'den itibaren son 7 yılda ise hücumun kenarlarında forma giyebilen 16 futbolcuyu kadrosuna kattı. Bu oyunculardan bazılarını kiralık ve bedelsiz alan Fenerbahçe, bu bölge için 7 yılda 67,5 milyon avro para harcadı.



Yeni transferler de kanatlara



Fenerbahçe yeni sezonda öncelikle kanat oyuncuları transfer etti.



Sarı-lacivertliler şu ana kadar, orta sahanın solunda oynayan Valbuena ile sağ kanatta forma giyen Dirar'ı kadrosuna kattı.

Fenerbahçe Valbuena'yı 1,5 milyon avroya, Fransız basınına yansıyan haberlere göre ise Dirar'ı 4,5 milyon avroya aldı.



Kocaman yönetiminde 8 isim



Fenerbahçe, teknik direktör Aykut Kocaman'ın takımın başında olduğu dönemlerde toplam 8 kanat oyuncusu kadrosuna dahil etti.

Tecrübeli çalıştırıcının Fenerbahçe'deki döneminde takıma kanatlarda forma giyen Caner Erkin, Dia, Stoch, Kuyt, Sow ve Krasic takviyesi yapıldı.

Fenerbahçe, Kocaman yönetiminde yeni sezon öncesinde de Valbuena ve Dirar transferlerini gerçekleştirdi.

Kocaman'la 4. sezonunu yaşayacak Fenerbahçe, kanat oyuncuları için kasasından 38 milyon avro çıkarmak zorunda kaldı.