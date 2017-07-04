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Fenerbahçe'den potada kura değerlendirmesi

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı Menajeri Akın: "FIBA Kadınlar Avrupa Ligi, en iyilerin olduğu bir organizasyon"

Fenerbahçe'den potada kura değerlendirmesi

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı Menajeri Didem Akın, Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen FIBA Kadınlar Avrupa Ligi kura çekimini değerlendirdi.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde açıklamalarda bulunan Akın, çok zor bir grupta yer aldıklarını söyledi.

Didem Akın, grupta tanıdıkları ekipler olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:
"FIBA Kadınlar Avrupa Ligi, en iyilerin olduğu bir organizasyon. Geçen sezon Dörtlü Final'in yarı finalinde Ekaterinburg'la karşılaşmıştık. Çok iyi bildiğimiz, güçlü bir takım. İspanya'nın CB Avenida takımıyla da geçen yıl play-off'ta oynamıştık. Onlar da oldukça güçlü bir takım ve kadrolarını korudular. İtalyan takımı Famila Schio da ciddi yatırım yaptı. Nadezhda Rus ekolü. Baktığınız zaman güçlü bir grup. Amacımız ilk 4'e girmek. Hedefimiz Dörtlü Final oynamak. Bir de elemeden gelecek bir takım var. Macaristan'ın KSC Szekszard takımıyla Fransa'nın BLMA takımları karşılaşacak ve muhtemelen BLMA eşleşmeyi geçen taraf olur. İlk maçımız Nadezhda ile kendi sahamızda olacak. İnşallah istediğimiz şekilde bir sezon geçiririz."
Didem Akın, yeni sezon hazırlıkları kapsamında transfer çalışmalarını sürdürdüklerini de sözlerine ekledi.


Kaynak: AA
Etiketler; #kura çekimi #fiba kadınlar avrupa ligi #Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı Menajeri Didem Akın #basketbol
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