Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, ABD asıllı Çek oyuncu Kia Vaughn'u kadrosuna kattı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, WNBA takımlarından New York Liberty’de forma giyen Vaughn'un transfer edildiği belirtildi.
Çekya'da USK Prag formasıyla 2013-2017 yıllarında forma giyen ve 4 lig şampiyonluğunun yanı sıra FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde kupa sevinci yaşayan 30 yaşındaki pivot, 2012 senesinde Çekya vatandaşlığı aldı.
Vaughn, geçen sezon FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final oynayan USK Prag takımıyla 10.2 sayı, 6.7 ribaund ve 1.2 asist ortalamasıyla mücadele etti.
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, ABD asıllı Çek oyuncu Kia Vaughn'u kadrosuna kattı.
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, ABD asıllı Çek oyuncu Kia Vaughn'u kadrosuna kattı.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.