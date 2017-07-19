Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, ABD asıllı Çek oyuncu Kia Vaughn'u kadrosuna kattı.

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, ABD asıllı Çek oyuncu Kia Vaughn'u kadrosuna kattı.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, WNBA takımlarından New York Liberty’de forma giyen Vaughn'un transfer edildiği belirtildi.

Çekya'da USK Prag formasıyla 2013-2017 yıllarında forma giyen ve 4 lig şampiyonluğunun yanı sıra FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde kupa sevinci yaşayan 30 yaşındaki pivot, 2012 senesinde Çekya vatandaşlığı aldı.



Vaughn, geçen sezon FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final oynayan USK Prag takımıyla 10.2 sayı, 6.7 ribaund ve 1.2 asist ortalamasıyla mücadele etti.