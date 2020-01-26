Fenerbahçe'den şampiyonluk yolunda kritik 3 puan

Fenerbahçe, Süper Lig'in 19. haftasında konuk ettiği Medipol Başakşehir'i 2-0 yenerek şampiyonluk yolunda önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında rakibine oranla daha iyi oynayan Fenerbahçe, istediği pozisyonları bulmasına rağmen gol üretemedi ve soyunma odasına 0-0 gidildi.

İkinci yarıda da üstün futbolunu sürdüren Fenerbahçe, 72. dakikada Max Kruse, 86. dakikada ise Vedat Muric'le golleri bularak rakibini 2-0 mağlup etti ve şampiyonluk yolunda kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı.

Puanını 37'ye çıkaran ve Medipol Başakşehir'in 1 puan önüne geçen Fenerbahçe, maç fazlasıyla da 2. sıraya yerleşti.

Üst üste 4. galibiyet

Fenerbahçe, bu sezon ligde üst üste 4. galibiyetine imza attı.

Demir Grup Sivasspor'a 3-1 yenildikten sonra Beşiktaş, Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK'yi yenen Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'e de puan şansı tanımadı.

Mehmet Ekici ligde de oynadı

Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Ekici, Süper Lig'de uzun bir süre sonra forma şansı buldu.

Sezonun ilk yarısında lisansı çıkartılmayan Mehmet Ekici, hafta içi Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Hes Kablo Kayserispor maçında forma giymişti.

Mehmet Ekici, Süper Lig'de son olarak geçen sezonun 34. haftasında Antalyaspor karşısında oynamıştı.

Atkılar ve bereler Elazığ için sahaya atıldı

Fenerbahçeli taraftarlar, Elazığ'da yaşanan ve Malatya ile çevre illeri de etkileyen depremde dışarıda kalan vatandaşlar için atkılarını ve berelerini sahaya attı.

Maçın son dakikalarında taraftarlar, atkı ve berelerini sahaya atarak, "Elazığ üşüme, Fenerbahçe seninle" tezahüratı yaptı.

Taraftarlar, sahaya atkı ve berelerini atarken ortaya da renkli görüntüler çıktı. Toplanan atkı ve bereler, deprem bölgesindeki vatandaşlara gönderilecek.

VAR penaltıyı iptal ettirdi

Fenerbahçe'nin 45+1. dakikada kazandığı penaltı, VAR sisteminin uyarısıyla iptal edildi.

İlk yarının uzatma bölümünde hakem Fırat Aydınus, Tolga Ciğerci'nin yerde kaldığı bir pozisyonda penaltı noktasını gösterdi. VAR'ın başındaki hakemler Ali Şansalan ve Ceyhun Sesigüzel, Aydınus'a pozisyonu izlemesini tavsiye etti.

Pozisyonu izleyen Fırat Aydınus, penaltı kararını iptal ederek, maçı hava atışıyla başlattı.