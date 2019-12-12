Fenerbahçe'den taraftarlarına çağrı

Türk Hava Yolları Avrupa Ligi'nin 13. haftasında, Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasında oynanacak maç bugün saat 17:45'te Ülker Sport Arena gerçekleşecek. Daha önce 15 kez maç gerçekleştiren iki takım arasında Fenerbahçe 11 galibiyetle Anadolu Efes'e üstünlük gösterdi.

Fenerbahçe bu önemli maç için taraftarlarına 'Sarı Giy Gel' çağrısında bulundu. Resmi Twitter hesabından etiket paylaşan sarı-lacivertliler taraftarlarından yoğun ilgi gördü.