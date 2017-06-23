Fenerbahçe, Visca ve Van Persie transferleriyle ilgili çıkan haberleri yalanladı

Fenerbahçe kulübü son dönemde Edin Visca ve Robin van Persie ile ilgili çıkan transfer haberlerine üzerine resmi Internet sitesinden bir açıklama yayımladı.



İşte o açıklama:



"Son dönemde yazılı ve görsel basında yer alan, Edin Visca ile ilgili kulübümüzün transfer çalışması içerisinde olduğuna dair haberler yalandır.



Bahse konu futbolcu ile kulübümüzün herhangi bir ilgisi bulunmamakla birlikte, söz konusu yalan transfer haberleri kamuoyunu yanlış yönlendirerek beklenti oluşmasına neden olmaktadır.



Ayrıca, yine son dönemde Robin Van Persie’nin kulübümüzden ayrılacağına dair gerçek olmayan haberler yer almaktadır. Futbolcumuz Robin Van Persie ile ilgili kulübümüze ulaşan bir teklif yoktur. Oyuncumuz, takımımızın planlanan toplanma tarihinde tesislerimizde olacaktır."