Fenerbahçe, Giuliano'nun transferi için Zenit ile kiralık anlaşmasına varıldığını açıkladı

Fenerbahçe, Giuliano'nun transferi için Zenit ile kiralık anlaşmasına varıldığını açıkladı. Resmi siteden yapılan açıklamada oyuncunun kiralanacağı duyuruldu.



korer'in edindiği bilgiye göre; Sarı-Lacivertli ekip, oyuncuyu satın alma opsiyonu ile kiraladı. Bu opsiyonun ise 8 milyon euro olduğu öğrenildi.



BREZİLYA MİLLİ TAKIMI'NA ÇAĞRILDI



Giuliano, Brezilya Milli Takımı'nın Ekvador ve Kolombiya ile oynayacağı 2018 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri kadrosuna davet edilmişti.. Teknik direktör Tite'nin açıkladığı aday kadrodaki orta saha oyuncuları arasında Fernandinho, Casemiro, Luan, Paulinho, Coutinho, Willian ve Renato ile birlikte 27 yaşındaki Giuliano da yer almıştı.



İşte resmi siteden yapılan açıklama:



Kulübümüz, profesyonel futbolcu Giuliano Victor De Paula ve takımı Zenit ile oyuncunun kulübümüze kiralık olarak transferi konusunda görüşmelere başlamıştır.



Giuliano Victor De Paula, bu akşam saat 18:30'da İstanbul'a gelecek, sağlık kontrolünden geçecek ve görüşmelere burada devam edilecektir.



Kamuoyunun bilgisine sunarız.



FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş



ulusal.com.tr



