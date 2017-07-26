Sol arka adalesinde sertleşme bulunan Kjaer'in bu yüzden kadroya dahile dilmediği, Danimarkalı stoperin dışında sakatlığı devam eden Hollandalı futbolcu Robin van Persie de kadroda bulunmuyor.
Kafileyi, havalimanında Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Mehmet Ferden Çarıkçı ve Türkiye'nin Viyana Başkonsolosu Tayyar Kağan Atay çiçek vererek karşıladı.
Kafilede yönetici olarak Genel Sekreter Mahmut Uslu, Ali Yıldırılm'da yer alıyor.
UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda yarın Sturm Graz'la oynayacağı ilk maç için Avusturya'ya giden Fenerbahçe kafilesinde adalesinde sertleşme bulunduğu bildirilen Kjaer yer almadı.
Sol arka adalesinde sertleşme bulunan Kjaer'in bu yüzden kadroya dahile dilmediği, Danimarkalı stoperin dışında sakatlığı devam eden Hollandalı futbolcu Robin van Persie de kadroda bulunmuyor.
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