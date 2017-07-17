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Fenerbahçe hazırlık maçında berabere kaldı

Fenerbahçe, İsviçre'nin Lozan kentinde Alpler Futbol Festivali Turnuvası'nda oynadığı hazırlık maçında İspanya'nın Athletic Bilbao ekibiyle 0-0 berabere kaldı.

Fenerbahçe hazırlık maçında berabere kaldı

Fenerbahçe, İsviçre'nin Lozan kentinde Alpler Futbol Festivali Turnuvası'nda oynadığı hazırlık maçında İspanya'nın Athletic Bilbao ekibiyle 0-0 berabere kaldı.

16. dakikada Fenerbahçe ceza sahasında Muniain, Kjaer ile girdiği mücadelede yerde kalınca hakem penaltı noktasını işaret etti. Aduriz'in kullandığı penaltıda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

37. dakikada Şener Özbayraklı'nın ortasında ceza sahasında De Souza'nın yaptığı vuruşta, top az farkla kalenin üstünden auta çıktı.

62. dakikada gelişen Athletic Bilbao atağında, ceza sahasında kaleci ile karşı karşıya kalan Sola'nın vuruşunda top üstten auta gitti.

87. dakikadaki Fenerbahçe atağında Valbuena'nın ceza sahası dışından yerden çektiği şutta meşin yuvarlak, az farkla auta çıktı.

Kalan sürede önemli pozisyon olmadı ve müsabaka 0-0 berabere tamamlandı.

Fenerbahçe, Alpler Futbol Festivali Turnuvası kapsamındaki son hazırlık maçını, 19 Temmuz Çarşamba günü Fransa'nın Monaco takımıyla oynayacak.
Sarı-lacivertli takım, turnuvadaki ilk maçında Sporting Lizbon'a 2-1, ikinci karşılaşmasında da Olympique Marsilya'ya 1-0 yenilmişti.

Öte yandan müsabakayı Rumen teknik direktör Mircea Lucescu da tribünden takip etti.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #fenerbahçe #isviçre
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