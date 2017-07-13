Fenerbahçe Futbol Takımı, İsviçre'nin Lozan şehrinde Alpler Futbol Festivali Turnuvası kapsamında Portekiz’in Sporting Lizbon takımıyla ile oynadığı hazırlık maçını 2-1 kaybetti.

Fenerbahçe Futbol Takımı, İsviçre'nin Lozan şehrinde Alpler Futbol Festivali Turnuvası kapsamında Portekiz’in Sporting Lizbon takımıyla ile oynadığı hazırlık maçını 2-1 kaybetti.



32. dakikada, ceza sahasına yapılan ortada boşa çıkan kaleci Volkan'ın hatasını değerlendiren Bas Dost, topu ağlara gönderdi: 1-0



39. dakikada, Şener'in ortasında Nabil Dirar topu filelerle buluşturdu: 1-1



69. dakikada, Roman Neustaedter başına aldığı darbe sonucu oyundan alındı.



79. dakikada, Seydou Doumbia'nın kafa vuruşunda top ağlara gitti: 2-1



Sarı-lacivertli takım, müsabakadan 2-1 mağlup ayrıldı.



Karşılaşmaya iki takımın da taraftarları yoğun ilgi gösterdi.



Türkiye'nin Bern Büyükelçisi İlhan Saygılı ve Cenevre Başkonsolosu Hüseyin Barbaros Dicle de karşılaşmayı izledi.



Hasan Ali Kaldırım maça yüzü koruyan bir maskeyle çıktı. Yeni transferlerden Mehmet Ekici ise sakatlığı nedeniyle oynamadı.



'Esas olan yoldan dönmemek'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Bugün ilk hazırlık maçına oranla özellikle 65-75 dakikalık bölüm son derece iyiydi." dedi.



Kocaman, bir soru üzerine hazırlık maçlarında amaçlarının hem oyunu oturtmak hem de oyuncuların fiziksel gelişimlerini tamamlamaya çalışmak olduğunu ifade etti.



Hazırlık maçlarının takımdaki eksiklikleri göstereceğini anlatan Kocaman, "Bir taraftan var olan oyuncu grubuyla tamamlayacağımız şeyler var, bir taraftan da transferle tamamlayacağımız şeyler var. Her zaman olduğu gibi bu maçlar da o verileri bize verecek. " değerlendirmesinde bulundu.

Takımda geçmiş yıllardan süregelen öz güven eksikliğini nasıl kapatacakları şeklindeki bir soruyu ise Kocaman, şöyle yanıtladı:

"Bunlar biraz uzun soluklu konuşulacak şeyler. Ama 70 dakikalık takım son derece kuvvetli bir takım gibi gözüküyor. Bu takım en az üstüne yüzde 30, yüzde 35, yüzde 40 daha koyacak. Esas olan yoldan dönmemek. Tabii buradaki öz güven de en önemli parametrelerden birisi olacak bizi yukarı çıkaran."



Öte yandan, maçın adamı seçilen Fenerbahçeli Mathieu Valbuena'ya İsviçre saati hediye edildi.

