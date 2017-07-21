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Fenerbahçe imzayı attırdı!

Fenerbahçe, Cagliari'de forma giyen sağ bek Mauricio Isla ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe imzayı attırdı!

Fenerbahçe, Cagliari'de forma giyen sağ bek Mauricio Isla ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #fenerbahçe #MAURİCİO ISLA
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